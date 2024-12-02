أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين (آخر تحديث)

ننشر أسعار الذهب اليوم، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3154 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 29440 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

افتتح الذهب تداولات شهر ديسمبر على انخفاض في ظل مواجهته تصريحات جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل تهديدات بمزيد من التعريفات الجمركية، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع ليضغط بالسلب على أسعار الذهب، من جهة أخرى تترقب الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.6% ليتداول حاليًا عند المستوى 2634 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 2621 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2648 دولار للأونصة.

كشف عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

سبب انخفاضات أسعار الذهب

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” إلى أن البورصة العالمية شهدت انخفاضات في أسعار الذهب بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية في ضوء ارتفاع سعر الدولار عالميا.

توقعات أسعار الذهب

وأكد أنه في ظل التوترات الجيو سياسية إقليميا ودوليا من المتوقع أن تشهد البورصة العالمية ارتفاعات في أسعار الذهب الفترة المقبلة.

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