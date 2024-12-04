إصابة أسرة في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بأوسيم

أصيبت أسرة مكونة من "أب وابنته ونجله" بحروق من الدرجة الأولى والثانية في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بقرية بشتيل البلد التابعة لمركز أوسيم.

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار ضخم بعقار ببشتيل البلد بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة من المباحث بعدما أخطرت الإدارة المدنية بالجيزة التي دفعت بفريق من الإنقاذ البري، إلى الموقع المشار إليه.

وتبين من خلال الفحص أن انفجار أسطوانة غاز تسبب في إصابة شخصين أسرة مكونة من "أب وابنته ونجله" بحروق من الدرجة الأولى والثانية وتهشم الشقة وانهيار حوائطها وواجهة العقار.

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