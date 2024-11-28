الجمعة 29 نوفمبر 2024
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حوادث

قرار قضائي جديد ضد شاب متهم بقتل والده في أوسيم

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شاب متهم بقتل والده في  أوسيم، بسبب خلافات مالية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

استدعت نيابة الجيزة شهود العيان لسماع أقوالهم في اتهام شاب بقتل والده في  أوسيم، بسبب خلافات مالية.

اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، رفقة فريق من النيابة العامة، الشاب المتهم بقتل والده في منطقة أوسيم، لمسرح الحادث لتمثيل الجريمة، وقام المتهم بشرح الطريقة التي تخلص بها من المجني عليه، وأجرى محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه تعدى على والده بالضرب باستخدام شومة، أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفض والده إعطاءه مبلغ مالي طلبه منه، مضيفًا: “ما كانش قصدي أموته”.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم تعدى على المجني عليه بعصا خشبية، لخلاف على مبلغ مالي.

وكشفت المعاينة الأولية إصابة المجني عليه بنزيف في المخ وجروح وكدمات بالرأس إثر ارتطام جسم صلب بها، تسببت في وفاته في الحال.

 

مقتل مسن على يد نجله 

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل مسن داخل مسكنه في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بعصا خشبية، على يد نجله، بسبب خلاف على مبلغ مالي.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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أوسيم قاضي المعارضات بالجيزة أمن الجيزة النيابة العامة

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