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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 268 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 268، الصادر في 2 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارتي العدل والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرارات وزارة العدل بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج، وبمحافظة أسيوط، ومحافظات دمياط، وأسوان، ومدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية. وإنشاء فرع للتوثيق بجنوب القاهرة.
- قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى المغربى.


- قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

 


 

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