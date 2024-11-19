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حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من شركة شحن بالدقي

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس 4 أشخاص لقيامهم بسرقة جهاز "لاب توب" و8 هواتف محمولة و2 ساعة ذكية من داخل مخزن إحدى شركات الشحن "كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بسرقة بعض محتويات مخزن تابع لإحدى شركات الشحن بمنطقة الدقي.. وعلى الفور انتقل عدد من رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وأجروا المعاينات اللازمة، وأكد القائمون على إدارة المخزن اختفاء عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالإضافة إلى جهاز لاب توب.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص اتفقوا فيما بينهم على اقتحام المخزن وسرقة بعض محتوياته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكنهم.. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليهم.

وتبين أن المتهمين ارتكبوا الواقعة عن طريق كسر النافذة الخاصة بالمخزن، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لعلمهم بتخزين بعض الأجهزة بالمخزن الخاص بالشركة عن طريق اثنين منهم يعملان بتلك الشركة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.


وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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