"زراعة البرلمان" توصي بحل مشكلات مزارعي الياسمين في الغربية

استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة وبحضور اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، إلى عدد من مزارعي ومصنعي عجينة الياسمين بمحافظة الغربية، بشأن التحديات التي تواجههم على أرض الواقع في صناعة عجينة الياسمين.

أعضاء مجلس النواب في زيارة للغربية

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته محافظة الغربية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية وممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية، لبحث سبل تنمية زراعة الياسمين والتوسع في صناعة عجينة الياسمين التي تدخل في صناعة العطور وتعظيم الاستفادة منه في ظل زيادة الطلب عليها عالميا.

محافظ الغربية: الدولة تعمل على حل المشكلات بشكل جاد



وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الدولة تعمل على حل المشكلات بشكل، مطالبا ممثلي الزراعة بالعمل على تقديم الحلول لمواجهة المشكلات بشكل إيجابى.

كما أكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع في أولوياتها الفلاح الذي لم يتخل عن دوره في أحلك الظروف وهو أحد مقومات الأمن القومى المصرى.

وأشار إلى أن نبات الياسمين تتميز به الغربية، ويمكن تعظيم الاستفادة منه وتوفير العملة الصعبة من خلاله.

استعراض المزارعين والمصنعين، للمشاكل التى تواجههم في زراعة الياسمين



وشهد الاجتماع، استعراض المزارعين والمصنعين، للمشاكل التى تواجههم في زراعة الياسمين منها السماد والمياه، وصعوبة إجراءات الترخيص لمصانع عجينة الياسمين.

وأضافوا، أن مصر كانت تنتج 11 طنا وانخفض إلى 7 أطنان، وذلك بسبب عدم وجود التوعية والإرشاد.

وقال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن زراعة الياسمين مازالت قائمة علي الطريقة العشوائية، رغم أن لدينا فرصة كبيرة في الاستفادة منه في التصدير باعتباره من النباتات العطرية، مشيرا إلى أهمية تذليل مشكلات المزارعين وتحديد أسعار مناسبة تحقق التوازن والتشجيع علي زراعته وكذلك تصديره بعد مرحلة التصنيع لتوفير العملة الصعبة المنتجين.

رئيس مركز البحوث الزراعية

كما قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الياسمين من المحاصيل التي تتميز بها مصر ولكن يتم الاعتماد على تصدير المنتج خام وهذا لابد أن ينتهي حتى يتزايد عائد التصدير، مشيرا إلى إنشاء صناعات قائمة علي الياسمين لإنتاج منتج نهائي يعظم من العائد منه.

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وأشار المهندس ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إلى وجود أنشطة إرشاد زراعي وعمل ندوات متخصصة في زراعات الياسمين بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية

وأكد النائب محمود الشامى، أهمية الاستفادة من خامات مثل القطن والياسمين بإضافة قيمة مضافة إليها من خلال التصنيع.

إعداد برنامج وخطة واضحة من ممثلى وزارتى الزراعة والصناعة ومركز البحوث الزراعية

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة إعداد برنامج وخطة واضحة من ممثلى وزارتى الزراعة والصناعة ومركز البحوث الزراعية، لحل تلك المشكلات، وفقا لجدول زمنى، يتم إرساله إلى محافظ الغربية ولجنة الزراعة بالبرلمان لمتابعة تنفيذه على أرض الواقع، بهذه الاستفادة من ذلك المحصول الهام.

كما دعا الحصرى، مركز تحديث وتطوير الصناعة للنزول على أرض الواقع لبحث مشكلات المزارعين للياسمين والمصنعين.

ويضم الوفد البرلمانى كلا من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدي حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

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