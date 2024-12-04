الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته في التجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات بينهما بمنطقة التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته في التجمع
وقال المتهم بقتل زوجته إنه تزوج المجني عليها منذ عام بعد قصة حب كبيرة بينهما ووافق على أن يعيش نجليها من زواج سابق معهما، مشيرًا إلى أنها كانت تعامل نجله من زواج سابق معاملة طيبة.

وأضاف المتهم أن يوم الواقعة نشب بينهما خلاف بسيط ونظرًا لكونه شخص يتميز بالعصبية ورد الفعل السريع لم يسيطر على غضبه وأمسك بها وخنقها وعندما شعر بنفسه تركها، ولكن كانت قد أصيبت إصابات بالغة.

وأشار المتهم إلى أنه ظل يعالج المجني عليها في المنزل لمدة 5 أيام دون جدوى فنقلها إلى المستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها قائلًا: “مكنش قصدي أموتها”.

مناظرة جثة المجني عليها


وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، عن أسباب الوفاة.


وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 32 سنة ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد دخولها المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابتها بصديد في القصبة الهوائية وإصابات بالغة في البلعوم، نتيجة الضغط الشديد على رقبتها وخنقها.

 

مقتل ربة منزل على يد زوجها
البداية كانت عندما تلقت مباحث  قسم شرطة التجمع الخامس إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 32 سنة مصابة بقطع في البلعوم وسحجات على الرقبة، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين أن المجني عليها توفيت عقب إصابتها بإسفكسيا الخنق والضغط على الرقبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.


عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الخامس النيابة العامة

مواد متعلقة

اليوم، استئناف محاكمة المتهمة بقتل طفلة الشرقية لسرقة قرطها الذهبي

بعد إغماء محام وظهور أطفال جدد، استكمال مشاهدة الفيديوهات بقضية المتهمين بقتل طفل "الدارك ويب"

إحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجة خاله في بني سويف إلى المفتي

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أخبار مصر: مؤتمر مرتقب لـ مدبولي، بدء إجراءات عزل رئيس كوريا، تطور في سعر الذهب، بيان من الأوقاف بشأن مقتل إمام بالشرقية

القبض على صاحب شركة و3 من أشقائه باعوا مقابر وهمية للمواطنين

دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

أرقام تخض، ارتفاع جديد في أسعار التوابل والبهارات بالأسواق

1575 جنيهًا فقط لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

بيان من وزارة الأوقاف بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بالشرقية

منوعات

المزيد

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

المزيد

خدمات

المزيد

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية