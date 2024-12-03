الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

إحالة أوراق المتهم بقتل مدرس في أشمون بالمنوفية للمفتي

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

أحالت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة بوادي النطرون أوراق "بلال.ا.ش" قاتل المُعلم "عبدالعظيم الباجوري" ابن مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية أوراقه لمفتي الديار المصرية.

 

وكان قد لقى مدرس تجاري مصرعه على يد فني ديكور بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، بسلاح أبيض وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


تفاصيل قتل شخص لمعلم زوجته بالمنوفية

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بمقتل مدرس على يد فني ديكور مقيمين بدائرة مدينة أشمون.

 

وبالانتقال والفحص تبين مقتل "عبد العظيم حمدي الباجوري"، مدرس على يد ب، ح، أ 30 عامًا مقيم بمدينة بأشمون، بطعنات بسلاح أبيض وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض عليه والسلاح المستخدم.
وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المتهم وزوجته "و، أ" طالبة بالسنة الثالثة بمدرسة التجارة، وحلف عليها بألا تأخذ دروس، وعلم بأنها تأخذ درسًا عند المجني عليه لقرب الإمتحانات فقتله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اشمون العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون محافظة المنوفية محكمة جنايات شبين الكوم مدير امن المنوفية مدينة اشمون

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