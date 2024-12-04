حبس تشكيل عصابي بتهمة تهريب كبتاجون بـ 40 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بحبس عناصر تشكيل عصابي متهم بجلب وتهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لخارج البلاد 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



ضبط تشكيل عصابى لتهريب المخدرات

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام تشكيل عصابي يضم (10 عناصر جنائية - مقيمين بمحافظة الدقهلية ) بجلب كمية من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد لإحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (32,500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر)، وتقدر القيمة المالية لأقراص الكبتاجون بـحوالي ( 40 مليون جنيه تقريبًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.