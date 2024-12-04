ضبط تشكيل عصابي بتهمة تهريب كبتاجون بـ 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لخارج البلاد.

ضبط تشكيل عصابى لتهريب المخدرات

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام تشكيل عصابى يضم (10 عناصر جنائية - مقيمين بمحافظة الدقهلية ) بجلب كمية من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد لإحدى الدول.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (32,500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر)، وتقدر القيمة المالية لأقراص الكبتاجون بـحوالى ( 40 مليون جنيه تقريبًا).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة متجرى ومهربى المواد المخدرة، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى.

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