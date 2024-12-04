الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

«دعم نقدي» لهذه الفئات وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

الدعم النقدى،فيتو
الدعم النقدى،فيتو

يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.

دعم نقدي للمواطنين تحت خط الفقر

كان مجلس النواب وافق على منح من هم تحت خط الفقر دعما نقديا لفئات محددة وفقا للقانون، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القوى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة، ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتحدد  درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقا

ضوابط تحديد خط الفقر

وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أن يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (5) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الضمان الاجتماعى المتغيرات الاقتصادية الدعم النقدي مستحقى الدعم النقدى الفئات الاكثر فقرا

مواد متعلقة

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور

وكيل تضامن النواب: قانون الضمان الاجتماعي يوفر حياة كريمة للمواطنين

النواب يناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تعرف على التفاصيل

الأكثر قراءة

قرار عاجل من التعليم بشأن موعد تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى (مستند)

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يباغت ليفربول بهدف إيزاك في الشوط الأول

إيفرتون يفوز علي وولفرهامبتون برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي

الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي

ليلة تألق محمد صلاح، ليفربول يكتفي بتعادل مثير أمام نيوكاسل 3/3

باسم يوسف يخطف الأنظار بالجلابية والشال والعمة في “ArabsGotTalent” (فيديو)

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك نيوكاسل

القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة

منوعات

المزيد

صاعقة ضربتهم..فيتنام تعلن مقتل 12 جنديًا إثر انفجار كبسولات خلال تدريب

ناسا ترصد "يراعات كونية" من صنع البشر تفسد جمال الكون وتقلق الفلكيين

‎تجار البركة، بائع سبح في مولد السيدة نفيسة‎:"يجعل فرحك خيرعلينا وأمة محمد"

الإفراج عن أقدم وأشهر سجين لبناني في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بتحذير من ضرر خطير قادم قريبا

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية