النواب يوافق على المخاطبين بقانون الضمان الاجتماعي، وهذه ضوابط تحديد خط الفقر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على سريان قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث يشمل كل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير القادرين.

حالات العجز عن العمل والشيخوخة

وتنص المادة (2) على: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.

حق كل مواطن تحت خط الفقر في الحصول على الدعم النقدي

كما تنص المادة 3 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ضوابط تحديد خط الفقر

فيما تنص المادة 4 من مشروع القانون على: يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (5) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادى.

منح صفة الضبطية القضائية

كما منح مشروع قانون الضمان الاجتماعي صفة الضبطية القضائية، حيث تنص المادة (6) على: للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

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