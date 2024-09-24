الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين لحساب أنفسهم

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تخضع لأحكامه، ومن ضمن هذه الفئات والتي جاءت في البند ثانيا من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وهم وفقا للقانون كالتالى:

يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب أنفسهم ومن فى حكمهم الفئات الآتية:ـ

1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2-الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3-ملاك شركات الشخص الواحد.

4-المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5-الأعضـاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6-مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر.

7-حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معًا.

8-ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كلٍّ منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريين.

11-أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12-المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.

13-العمد والمشايخ.

14-المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.

15-الأدباء والفنانين.

16-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17-أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

18-القساوسة والشمامسة المكرسون.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقًا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

