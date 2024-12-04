الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ قنا يشهد ذبح دفعة جديدة من الدواجن بمشروعات الأمن الغذائي

الدواجن
الدواجن

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عمليات ذبح دفعة جديدة من الدواجن بالمجزر الآلي في منطقة مشروعات الأمن الغذائي، حيث بلغت الدفعة المُذبوحة 5 آلاف دجاجة، وذلك بحضور  اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وأشرف الطيب، مدير عام المشروعات، ومحمود عبد اللطيف، مدير المجزر الآلي للدواجن.

 

طرحها الدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة

وأوضح محافظ قنا، أن طاقة المجزر الإنتاجية تصل إلى 120 ألف دجاجة،  يتم تربيتها في عنابر التسمين بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ المحافظة المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة، بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بالسوق المحلي. 
 

شراء كتاكيت صغيرة


وأضاف مدير عام مشروعات الأمن الغذائي بمحافظة قنا، أن المنتجات المطروحة تشمل دواجن كاملة، أوراك، صدور، صدور سوبر، فيليه، مفروم، كبدة صافي، قوانص وقلوب، وهياكل، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنه يتم شراء كتاكيت صغيرة لتربيتها وتسمينها عقب انتهاء كل دورة، لضمان استمرار ضخ منتجات اللحوم البيضاء إلى السوق المحلي، بما يُسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير بدائل اقتصادية للمواطنين.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا محافظة قنا محافظ قنا قنا منطقة المعنا

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