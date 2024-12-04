تنفيذ إزالة فورية على أرض زراعية في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، شن حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة،، حيث تم تنفيذ حملة إزالة تعد بالبناء على أراض زراعية بدون ترخيص مخالفًا للقانون بدائرة الوحدة المحلية لقرية السلامية.

المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف

قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لقرية السلامية، حيث تم إزالة مخالفة بناء تعدى على ارض زراعية على مساحة واحد قيراط بارتفاع متر ونصف تقريبا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وتمت الإزالة وأخذ تعهد على المخالفة الى اعادة الأرض لطبيعتها.

وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وشدد أنور على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

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