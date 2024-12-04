الأمين العام المساعد لـ«المهندسين»: استمرار بيع كراسات شروط وحدات كومباوند بارادايس

قال المهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، إنه تيسيرًا على المهندسين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بكومباوند بارادايس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة والتي ستُجرى فعاليات القرعة الخاصة بها يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري، فقد تقرر أن يستمر العمل في بيع كراسات الشروط من خلال إدارة التسويق بمقر النقابة العامة يوم الخميس القادم من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، ويوم الجمعة القادم من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأضاف الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، أنه سيتم طرح عدد 163 وحدة سكنية نصف تشطيب بمساحات مختلفة من 130 م2 إلى 185 م2 بتسهيلات في السداد حتى 72 شهرًا.

جدير بالذكر، شهد اليوم الأول من بيع كراسة الشروط إقبالًا كبيرًا من المهندسين، مما يعكس الثقة الكبيرة منهم في إسكان النقابة، خاصة وأن الاستلام فوري، وبتسهيلات في السداد.

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