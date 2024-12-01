الإثنين 02 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

نقابة المهندسين تطرح وحدات سكنية لأعضائها بالقاهرة الجديدة

نقابة المهندسين،فيتو
نقابة المهندسين،فيتو
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طرحت  النقابة العامة للمهندسين وحدات سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 130 مترًا إلى 185 مترًا بكومباوند بارادايس بالقاهرة الجديدة

وستُجري قرعة علنية يوم السبت 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمبنى النقابة العامة، وطرق السداد متنوعة بتسهيلات حتى 6 سنوات، على أن يتم سداد مبلغ (200 ألف جنيه) جدية دخول القرعة، ويتم تسليم الوحدة فورًا بمجرد سداد 15% مقدم الحجز ووديعة الصيانة وقيمة الجراج.

توجد الوحدات بكومباوند متكامل المرافق يضم ناديًا اجتماعيًّا و"مول تجاري" بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويتم شراء كراسة الشروط وقيمتها ألف وخمسمائة جنيه "لا تُرد" من إدارة التسويق بمقر النقابة العامة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري حتى يوم صباح السبت الموافق 14 ديسمبر

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النقابة العامة للمهندسين القاهرة الجديدة نقابة المهندسين وحدات سكنية الجامعة الامريكية

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