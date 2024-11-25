"لجنة شباب المهندسين" مبادرة جديدة لتدريب 10 آلاف مهندس على إدارة المشاريع الاحترافية

قال المهندس محمد الواضح رئيس لجنة شباب المهندسين والتواصل الطلابي: إن اللجنة سوف تقوم بتدريب 10 آلاف مهندس على إدارة المشاريع الاحترافية، وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته لجنة الشباب والتواصل الطلابي للفوج الأول من دورة (إدارة المشاريع الاحترافية) والتي تأتي من ضمن مبادرة "من الشباب للشباب" التي أطلقتها اللجنة فى شهر سبتمبر الماضى لتأهيل شباب المهندسين لسوق العمل.

تدريب 10 آلاف مهندس على إدارة المشاريع الاحترافية

وأضاف الواضح في تصريحات، أن ما تقدمه اللجنة من نشاط لتدريب المهندسين يأتي من منطلق حرص النقابة العامة للمهندسين علي تأهيل ورفع كفاءة أعضائها لسوق العمل المحلي والعالمي، مضيفا أن النقابة من خلال لجنة الشباب والتواصل الطلابى والشعب الهندسية تعتزم تدريب 10,000 مهندس من أنحاء الجمهورية على إدارة المشاريع الاحترافية وتأهيلهم للحصول علي الشهادة الدولية من المعهد الأمريكي لإدارة المشروعات، وذلك من خلال تطبيق ZOOM مقابل مبلغ رمزي 400 جنيه فقط، لافتا إلى أن المجموعة الواحدة ستضم 500 مهندس.

فيما أكد المهندس علي جلال مقرر لجنة الشباب والتواصل الطلابي، أن التدريب سينقسم إلى محورين أساسيين، وهما:



• طلاب السنة النهائية من كليات الهندسة والمهندسين حديثي التخرج حتى 3 سنوات خبرة سيتم تدريبهم على شهادة Certified Associate in Project Management (CAPM)®️، وهي زميل معتمد في إدارة المشروعات والتي تأتي من ضمن أكثر الشهادات المهنية طلبا.

• أكثر من 3 سنوات خبرة حتي السن المحدد سلفا سوف يتم تدريبهم على شهادة Project Management Professional (PMP)®️، وهي شهادة إدارة المشاريع الاحترافية.



شروط وضوابط الاستفادة من المنحة

وأضاف أنه سيتم تشجيع المهندسين للتقدم للاختبار الدولي لأول 25 مهندسا من كل مجموعة بمبلغ 5000 ج فقط (خمسة آلاف جنيه لاغير)، وذلك بعد الحصول على الشهادة الدولية وتقديم ما يثبت ذلك.

تهدف الدورات التدريبية إلى بناء قاعدة من المهندسين مؤهلين لقيادة العمل في إدارة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

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