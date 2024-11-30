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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الهندسى الثالث

نقابة المهندسين بالاسكندرية
نقابة المهندسين بالاسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي ووكيل نقابة المهندسين المصرية، ندوة بعنوان "مجالات العمل في الهندسة المدنية"، برئاسة المهندس محمد السعدي، وبحضور الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام النقابة، وذلك ضمن فعاليات ملتقي سوق العمل الهندسي 3

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شهدت الندوة مشاركة واسعة، حيث حضرها أكثر من 240 مهندسا، ما يعكس أهمية الموضوع المطروح واهتمام المهندسين بمعرفة تطورات سوق العمل ومتطلباته.

ناقشت الندوة عددًا من المحاور الرئيسية، حاضر فيها المهندس مصطفي السباعي المحاضر المعتمد بنقابة المهندسين ومعيد بكلية الهندسة.

 وكان أبرزها التعريف بمجالات العمل المختلفة في الهندسة المدنية، واستعراض أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل. كما تم تسليط الضوء على كيفية إعداد الطلاب لمتطلبات السوق من خلال تعلم البرامج الهندسية التخصصية، بالإضافة إلى شرح لأهم هذه البرامج وكيفية إتقانها.

وفي كلمته، أكد المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، أن النقابة تسعى دائمًا لتقديم خدمات نوعية للمهندسين من خلال تنظيم فعاليات تسهم في ربطهم باحتياجات سوق العمل،

ندوة بعنوان “مجالات العمل في الهندسة المدنية” بنقابة المهندسين فى الإسكندرية 


من جانبه، أشار الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام النقابة، إلى أن النقابة لا تكتفي فقط بدورها التنظيمي، بل تقدم خدمات متنوعة تهدف إلى دعم المهندسين الشباب، وإعدادهم ليصبحوا عناصر فعالة في سوق العمل. وقال: "نحرص على تقديم برامج تدريبية وندوات متميزة تساعد في تطوير قدرات المهندسين ومواكبة التغيرات السريعة في المجال الهندسي"،

اختُتمت الندوة بتفاعل كبير من الحضور، الذين أشادوا بالمعلومات القيمة المقدمة ودورها في توسيع آفاقهم المهنية، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في إعداد مهندسين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

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نقابة المهندسين الدكتور محمد هشام سعودي المهندس محمد السعدي الدكتور مصطفى الحضري

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