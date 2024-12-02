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حوادث

استدعاء مالك عقار انهار في الشرابية لسماع أقواله

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

أمرت  نيابة الشرابية باستدعاء مالك عقار انهار في منطقة الشرابية دون وقوع إصابات بشرية لسماع أقواله، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

انهيار جزئي من عقار في الشرابية

 كانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض عقار لانهيار جزئي بمنطقة الشرابية،  وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن وقوات الإنقاذ البرى وسيارة إسعاف  وأجهزة حى الشرابية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة، انهيار جزئى من  العقار، بدون وقوع خسائر بشرية، وتم إخلاء سكان العقار وإخطار رئاسة الحي، وكلفت الجهات المختصة بندب لجنة  لمعاينة عقار الشرابية المنهار، للوقوف على ملابساته، ولمراجعة سجلات العقارات الآيلة للسقوط، لبيان ما إذا كان قد صدر له قرار بالإزالة.

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