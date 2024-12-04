وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا: لن نسمح بقطع مياه النيل عن مصر

ثمن هنري أوكيلو أورييم، وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا، الجهود المصرية لتقديم الدعم اللازم لبلاده.

ضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع مص ر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم فى النادى الدبلوماسية بالقاهرة.

وأوضح أنه ناقش مع عبد العاطى ضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع مصر.

ثمن الفرص التي تتيحها مصر والمنح المقدمة للطلبة الأوغنديين

وركز على أن بلاده لن تسمح بانقطاع وصول مياه النيل إلى الدول تحت أي ظرف.

وشدد أن العلاقة بين مصر وأوغندا مربوطة بحبل سري لا يمكن قطعه وهو نهر النيل.

كما ثمن الفرص التي تتيحها مصر والمنح المقدمة للطلبة الأوغنديين، مؤكدا العلاقات الأخوية التى تجمع مصر وأوغندا وشعبيهما.

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