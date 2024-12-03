الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية مصر يزور السودان بتوجيه رئاسي، عبد العاطي ينقل رسالة من السيسي إلى البرهان

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، زيارة إلى بورتسودان، الثلاثاء، وذلك لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

وتُعد تلك الزيارة الأولى لوزير خارجية مصر للسودان الشقيق منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل ٢٠٢٣ بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطى أكد خلال اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني على اعتزاز رئيس الجمهورية بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسودان، والعزم على بذل كل المساعي الممكنة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

وأشار، إلى أن الزيارة تأتي للإعراب عن تضامن مخلص مع السودان فى هذا المنعطف التاريخي الخطير، وللوقوف بجانب دولة شقيقة في ظل الروابط العميقة والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. 

وأكد عبد العاطي حرص مصر على الانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، وبما يصون مصالحه وسيادته ووحدة أراضيه، منوهًا إلى جهود مصر لاستئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الزيارة لبورسودان شهدت أيضا جلسة مشاورات رسمية بين السيد وزير الخارجية ونظيره السودانى د. على يوسف الشريف بحضور وفدي البلدين، حيث شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل للسودان قيادة وشعبا، وحرص مصر على بذل الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوداني. واستعرض موقف مصر الداعى لوقف فوري لإطلاق النار والإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية. 

وأشار إلى أهمية التعاون مع مبادرات الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات الإغاثة الدولية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية. وحرص الجانبان على تناول ملف الأمن المائي باستفاضة، في ظل مواقف البلدين المتطابقة باعتبارهما دولتي مصب علي نهر النيل، واتفقا على الاستمرار فى التنسيق والتعاون الوثيق بشكل مشترك لحفظ وصون الأمن المائي المصرى والسودانى.

 

وتضمنت زيارة الوزير عبد العاطي لقاء مع الفريق/ إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، حيث أكد على موقف مصر الثابت القائم على دعم المؤسسات الوطنية السودانية واحترام وحدة وسلامة الأراضى السودانية.

كما عقد الوزير عبد العاطي لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال السوداني لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين واستكشاف فرص الاستثمار المشترك والاستفادة من الفرص الهائلة التي يتيحها الاقتصاد المصري، والعمل على مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

كما التقى مع مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني من السودان، فضلا عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في بورتسودان حيث استمع إلى شواغلهم ومداخلاتهم.

البرهان يتخذ قرارا مهما بشأن المساعدات لتفويت الفرصة على المتربصين بسيادة السودان

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

IMG-20241203-WA0247
IMG-20241203-WA0247
IMG-20241203-WA0248
IMG-20241203-WA0248
IMG-20241203-WA0249
IMG-20241203-WA0249
IMG-20241203-WA0250
IMG-20241203-WA0250
IMG-20241203-WA0251
IMG-20241203-WA0251
IMG-20241203-WA0252
IMG-20241203-WA0252
IMG-20241203-WA0253
IMG-20241203-WA0253
IMG-20241203-WA0254
IMG-20241203-WA0254
IMG-20241203-WA0255
IMG-20241203-WA0255
IMG-20241203-WA0256
IMG-20241203-WA0256
IMG-20241203-WA0257
IMG-20241203-WA0257
IMG-20241203-WA0258
IMG-20241203-WA0258
IMG-20241203-WA0259
IMG-20241203-WA0259
IMG-20241203-WA0265
IMG-20241203-WA0265
بدر عبد العاطي وزير الخارجية عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح البرهان الازمة السودانية بورتسودان

مواد متعلقة

وزير خارجية السودان: لولا موقف مصر لنجحت مؤامرة التقسيم

مصر والسودان: الأمن المائي مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها (صور)

آبي أحمد يستمر في أكاذيبه، إثيوبيا مستعدة لمساعدة مصر والسودان حال مواجهتهما نقصا بالمياه

وزير الخارجية يؤكد لـ البرهان حرص مصر الحفاظ علي وحدة السودان ودعم مؤسساته

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية