مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

مصطفى الفقي، كشف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، عن رأيه في إبراهيم العرجاني، قائلا: "لا أعرفه شخصيا لكنه لعب دورا في ضرب الإرهاب في سيناء وهذا أعطى ثقة فيه".

إخلاص إبراهيم العرجاني للنظام والوطن

وأضاف مصطفى الفقي خلال لقائه ببرنامج "خلاصة الكلام" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر بقناة "النهار": "اعتقد أن إخلاص وولاء إبراهيم العرجاني للنظام والوطن محل تقدير".

الدكتور مصطفى الفقي، فيتو

دور إبراهيم العرجاني الفترة المقبلة

وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه إبراهيم العرجاني الفترة المقبلة، علق مصطفى الفقي: "من وجهة نظري أنه سيكون ظهيرا للدولة، من حيث القيام بعملية تحريك الجماهير في اتجاه معين وتحريك شعب سيناء تحديدا.. سيناء تلك المنطقة الحساسة والخطرة محط الأنظار والمطامع.. وستظل سيناء مصرية بكل شبر فيها مثلها مثل ميدان التحرير".

هل معاهدة السلام في خطر؟ مصطفى الفقي يجيب

وأكد: "لا اعتقد ان معاهدة السلام مع إسرائيل في خطر، المسألة ليست بالبساطة، مستحيل القيام بعمليات عسكرية ضد مصر، والاحتلال أصبح يوسع مناطق في شمال غزة ولا يركز على رفح الفلسطينية".