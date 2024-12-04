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انطلاق أعمال رصف شارع امتداد عز الدين عمر بالطالبية ضمن خطة التطوير (صور)

رصف الشوارع، فيتو
رصف الشوارع، فيتو
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شهد شارع امتداد عز الدين عمر بالطالبية انطلاق أعمال رصف الطبقة الرابطة للأسفلت، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تطوير البنية التحتية بالمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث سيساهم رصف الشارع في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام، بالإضافة إلى تحسين المظهر العام للمنطقة.

تطوير شامل لحي الطالبية بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع

وكان قد بدأ حي الطالبية بمحافظة الجيزة في تنفيذ مشروع طموح لتركيب بلاط الإنترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية.

يأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للحي للعام المالي الجاري، ويهدف إلى تسهيل حركة المرور، وتحسين المظهر الحضري للمنطقة، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.

يشمل المشروع رصف العديد من الشوارع ببلاط الإنترلوك عالي الجودة، والذي يتميز بمتانته وقدرته على تحمل العوامل الجوية المختلفة، كما يساهم في تصريف مياه الأمطار بشكل أفضل ويقلل من التلوث الضوضائي.

وأكدت محافظة الجيزة أهمية هذا المشروع في تطوير الحي، مشيرًة إلى أن اختيار بلاط الإنترلوك جاء بعد دراسة متأنية لما يمثله من حل مثالي للمشكلات التي تواجه الشوارع التقليدية.

وأضافت المحافظة أن المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأن الحي سيشهد خلال الفترة المقبلة تحولًا ملحوظًا في مظهره العام.

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