الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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مد فترة استقبال أوراق المتقدمين للبعثات الدراسية بصحة الجيزة

مدير صحة الجيزة
مدير صحة الجيزة
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالجيزة تمديد فترة استقبال أوراق المتقدمين للبعثات الدراسية للماجستير والدكتوراه، وذلك بناءً على توجيهات إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان.

ويهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الكوادر الطبية للتقدم للبعثات الدراسية، وتلبية الطلب المتزايد على تطوير الكفاءات الطبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالجيزة أن المستهدف من الإعلان هم جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي بالجيزة الراغبين في الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
 

المستندات المطلوبة للتقديم للبعثات الدراسية

وشددت مديرية الصحة بالجيزة على أنه يجب على المتقدمين استكمال جميع المستندات المطلوبة وتسليمها خلال الفترة المحددة، وتمتد الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 5 ديسمبر.
 

مكان التقديم

 إدارة التدريب والمعاهد والأبحاث الإكلينيكية بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة.
 

وتساهم هذه البعثات في تطوير الكوادر الطبية المصرية، وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. كما تساهم في رفع مستوى البحث العلمي في المجال الطبي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وتهيب مديرية الشؤون الصحية بالجيزة بجميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي بالاستفادة من هذه الفرصة وتقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة.

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