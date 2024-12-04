البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في نورث كارولينا

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مجمع كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، بمشاركة نيافة الأنبا بيتر، أسقف إيبارشية نورث، عبر أحد تطبيقات الفيديو كونفرانس (zoom).

استهل قداسة البابا تواضروس الثاني اللقاء بكلمة روحية بعنوان "منهج الكنيسة في رجوع الخاطئ". وتحدث قداسة البابا تواضروس عن خمس خطوات تقوم بها الكنيسة لإعادة الخاطئ، وهي:

1- تقديم أفعال الأبوة.

2- تعليم: من خلال قراءات المنجلية.

3- تذكير: دورات زمنية أي الأعياد والمناسبات.

4- تحذير: نداءات الصلوات الليتورجيا.

5- تتويب: تهيئ له الأسباب الأساسية للتوبة.

البابا تواضروس: ضرورة اتباع أساليب متنوعة ومبتكرة في دراسة التاريخ



فيما شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج دفعتين جديدتين من معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي.

أقيم الحفل بالمقر البابوي بالقاهرة، بحضور نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، ونيافة الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة المعهد على مدار خمس سنوات منذ افتتاحه، تلاه كلمات ملهمة من خريجين يمثلون الدفعتين. كما ألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة أشار فيها إلى الدور البارز للمعهد في تعزيز دراسة تاريخ الكنيسة وترسيخ الهوية القبطية.

وفي فقرة تفاعلية، أجري حوار مع عدد من الخريجين الذين شاركوا تجاربهم الدراسية، مسلطين الضوء على ما اكتسبوه من المعهد من مهارات ومعارف.

وفي كلمته، شدد قداسة البابا تواضروس الثاني على أهمية دراسة التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر، بتاريخها العريق، تعد منبعًا للمعرفة والتاريخ. وأكد قداسته ضرورة اتباع أساليب متنوعة ومبتكرة في دراسة التاريخ لتوسيع آفاق المعرفة وفهم الأحداث التاريخية بعمق أكبر.

اختتم الحفل بتسليم البابا تواضروس شهادات التخرج لـ 42 خريجًا من الدفعتين، بالإضافة إلى منح شهادات إتمام الدورات المتخصصة للمشاركين فيها.

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