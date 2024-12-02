البابا تواضروس: ضرورة اتباع أساليب متنوعة ومبتكرة في دراسة التاريخ

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج دفعتين جديدتين من معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي.

أقيم الحفل بالمقر البابوي بالقاهرة، بحضور نيافة الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، ونيافة الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

مسيرة معهد تاريخ الكنيسة

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة المعهد على مدار خمس سنوات منذ افتتاحه، تلاه كلمات ملهمة من خريجين يمثلون الدفعتين. كما ألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة أشار فيها إلى الدور البارز للمعهد في تعزيز دراسة تاريخ الكنيسة وترسيخ الهوية القبطية.

وفي فقرة تفاعلية، أجري حوار مع عدد من الخريجين الذين شاركوا تجاربهم الدراسية، مسلطين الضوء على ما اكتسبوه من المعهد من مهارات ومعارف.

وفي كلمته، شدد قداسة البابا تواضروس الثاني على أهمية دراسة التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر، بتاريخها العريق، تعد منبعًا للمعرفة والتاريخ. وأكد قداسته ضرورة اتباع أساليب متنوعة ومبتكرة في دراسة التاريخ لتوسيع آفاق المعرفة وفهم الأحداث التاريخية بعمق أكبر.

اختتم الحفل بتسليم البابا تواضروس شهادات التخرج لـ 42 خريجًا من الدفعتين، بالإضافة إلى منح شهادات إتمام الدورات المتخصصة للمشاركين فيها.

يعكس هذا الحفل الدور المحوري لمعهد تاريخ الكنيسة في إعداد كوادر قادرة على دراسة وتوثيق التاريخ الكنسي، بما يعزز الهوية الثقافية والروحية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الأمور الخاصة بـإيبارشية المنصورة واستمع لرأي قداسة البابا فيها.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية جرجا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، بمحافظة سوهاج.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا مرقوريوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في إيبارشية جرجا.



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