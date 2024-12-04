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اقتصاد

مؤشرات البورصة المصرية تحافظ على أدائها القياسي بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، حافظت جميع مؤشرات البورصة المصرية على مستوياتها القياسية في منتصف التعاملات باجمالى 84 ألف عملية تداول، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024. 

 

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الأربعاء بالبورصة المصرية 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81 % عند مستوى 30.876.91 نقطة. 
  • قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% عند مستوى 8.503.28نقطة.
  • وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.60% عند مستوى 11.673.10نقاط.
  • كما صعد مؤشر الشريعة بنسبة 0.89% عند المستوى 3.1763.02 نقطة.

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

كواليس تداولات جلسة أمس الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 

 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع حيث استقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

 

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة  . 

 

 

 

خبيرة أسواق مال تكشف بالأرقام كواليس تداولات البورصة خلال نوفمبر 2024

كشفت الدكتورة صفاء فارس خبيرة اسواق المال لــ “ فيتو ” عن أهم الارقام والكواليس لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر 2024، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 4.1 مليار جنيه خلال جلسات الشهر، ليغلق مرتفعا 0.2% عند 2.212.6 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.208.5 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.

 

اقرا التالي: أقل من 30 ألف جنيه، سعر الجنيه الذهب في الصاغة 1 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي)

 

 

 

حركة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال نوفمبر 2024 

وتابعت فارس: أظهرت المؤشرات، تراجع مؤشر «EGX30» بنحو 1.36 % إلى 30242 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX70 EWI» بنحو 3.07% مغلقًا عند 8275 نقطة، فيما انخفض مؤشر «s&p» بنحو 0.11% ليسجل 6560 نقطة.

كما تراجع مؤشر «EGX30 capped» في البورصة بنحو 1.79% مغلقًا عند 37344 نقطة، بينما سجل «EGX100 EWI» ارتفاعا بنحو 1.38% مغلقًا عند 11379 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو تسجيل صافي شراء بقيمة 270.8 مليون جنيه، لتستحوذ على 5.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما اتجه العرب نحو تسجيل صافي بيع بقيمة 667.7 مليون جنيه ليستحوذوا على 5.7% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ المصريون على 88.5% من التعاملات.

حجم التداول في البورصة خلال نوفمبر 2024 

واضافت فارس ان إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية  سجل خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 978.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 25.565 مليون ورقة منفذة على 2.11 مليون عملية.

كما استحوذت الأسهم على نحو 8.51% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة، بينما بلغت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 91.49% لتسجل 809.142 مليار جنيه، في حين سجلت قيمة التداول على الأسهم غير المقيدة OTC نحو 11.469 مليار جنيه.

 

العقارات في صدارة تداولات البورصة

واشارت فارس الى ان قيمة التداولات على الأسهم المقيدة بالبورصة بلغت نحو 75.931 مليار جنيه، حيث تصدر قطاع العقارات، التداولات بقيمة 13.054 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنحو 10.248 مليار جنيه، وأكمل قطاع الموارد الأساسية المثلث الذهبي بقيمة تداولات سجلت 8.456 مليار جنيه، بينما تزيل قطاع «الورق ومواد التعبئة والتغليف» القائمة بتداولات بلغت 100.182 مليون جنيه. 

 

 

 

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