البورصة المصرية تحقق مكاسب قياسية اليوم بدافع من شراء المصريين والأجانب

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5.2%، أعقبه قطاعا التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 2.5%، 2.3%، على التوالي، يليهما قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، وصعد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%.

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صعود بعض قطاعات البورصة اليوم



كما صعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، ونما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاعا البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، فيما تراجعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.5%، 0.8%، 0.5%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

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مؤشرات التداول - فيتو

حجم التداول على الأسهم 802.4 مليون ورقة مالية



وبلغ حجم التداول على الأسهم 802.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.82%، والعرب على 7.46%، واستحوذت المؤسسات على 25.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 50.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 49 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 37715 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3173 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 8298 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1835 نقطة.



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