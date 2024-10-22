وكيل صحة سوهاج يعلن تشغيل وحدة زراعة القرنية وإنشاء مراكز لخدمة منتفعي التأمين الصحي

صرح الدكتور محمد خلف مدير عام فرع التأمين الصحي ووكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تشغيل عددا من مراكز الإحصاء لتقديم الخدمة للمنتفعين من حيث تجديد البطاقات الصحية، بدءا بمنطقة جنوب سوهاج الطبية بمركز جرجا، ويخدم مركز جرجا المنشأة والبلينا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة: أنه تم تشغيل مركز إحصاء وتجديد البطاقات الصحية بمنطقة شرق سوهاج الطبية بمركز أخميم، ويخدم مركز أخميم ودار السلام وساقلتة.

وتابع خلف: إنه أيضا تم تشغيل مركز إحصاء وتجديد البطاقات الصحية بمنطقة شمال سوهاج الطبية بمركز طهطا، ويخدم مركز طهطا وجهينة والمراغة وطما، وذلك بجانب المركز الرئيسي بإدارة الفرع بمدينة سوهاج.

وأشار إلى أنه تم افتتاح مراكز لخدمة العملاء بعيادات التأمين الصحى بجميع مراكز المحافظة ومستشفى الهلال إلى جانب المركز الرئيسي بإدارة الفرع.

وأكد وكيل صحة سوهاج أنه تم إلغاء الاعتمادات المالية للروشتات الطبية، بجانب تشغيل لجنة زراعة القرنية ومقرها مستشفى الهلال، وتضم نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون بمحافظة سوهاج.

