الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة سوهاج يعلن تشغيل وحدة زراعة القرنية وإنشاء مراكز لخدمة منتفعي التأمين الصحي

مستشفى الهلال
مستشفى الهلال

صرح الدكتور محمد خلف مدير عام فرع التأمين الصحي ووكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تشغيل عددا من مراكز الإحصاء لتقديم الخدمة للمنتفعين من حيث تجديد البطاقات الصحية، بدءا بمنطقة جنوب سوهاج الطبية بمركز جرجا، ويخدم مركز جرجا المنشأة والبلينا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة: أنه تم تشغيل مركز إحصاء وتجديد البطاقات الصحية بمنطقة شرق سوهاج الطبية بمركز أخميم، ويخدم مركز أخميم ودار السلام وساقلتة.

وتابع خلف: إنه أيضا تم تشغيل مركز إحصاء وتجديد البطاقات الصحية بمنطقة شمال سوهاج الطبية بمركز طهطا، ويخدم مركز طهطا وجهينة والمراغة وطما، وذلك بجانب المركز الرئيسي بإدارة الفرع بمدينة سوهاج.

وأشار إلى أنه تم افتتاح مراكز لخدمة العملاء بعيادات التأمين الصحى بجميع مراكز المحافظة ومستشفى الهلال إلى جانب المركز الرئيسي بإدارة الفرع.

وأكد وكيل صحة سوهاج أنه تم إلغاء الاعتمادات المالية للروشتات الطبية، بجانب تشغيل لجنة زراعة القرنية ومقرها مستشفى الهلال، وتضم نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون بمحافظة سوهاج.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التأمين الصحي الهلال الإحصاء تصريحات خدمة العملاء طب وجراحة العيون محافظة سوهاج وكيل وزارة التامين

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

تحديد جلسة لمحاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، وهذا موعدها

قرار عاجل لـ مدبولي لتحقيق التوازن في الأسواق وضبط أسعار السلع

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

رغم أزمة الثلاثي، الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لـ الأهلي بالسوبر المحلي

منوعات

المزيد

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة دكتور الأسنان للعزباء وعلاقته بحل مشكلاتها

9 فضائل لسورة الكافرون وأسماؤها و5 مواضع لقراءتها

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية