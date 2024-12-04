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كيف استعد بطلا مصر للجولة الثانية بدوري الأبطال؟.. الأهلي أخفق أمام البنك والمصري يسقط بيراميدز.. عودة الرباعي للأحمر وغياب مصطفى شوبير.. السماوي يجهز رمضان صبحي.. وهذا موعد المباراتين

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد فريقا الأهلي وبيراميدز لمواجهتيهما القادمتين بالجولة الثانية بدور المجموعات فيدوري أبطال أفريقيا يومي السبت والأحد المقبلين بعد انتهائهما من خوض مباريات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.  

موعد مباراة بيراميدز وبطل مالي

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته المقبلة بدور المجموعات في  دوري أبطال أفريقيا، التي تجمعه بفريق دجوليبا المالي والمقرر إقامتها الأحد القادم  في مالي.

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.  

فوز الاهلي وبيراميدز بالجولة الأولى 

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على حساب ستاد أبيدجان بنتيجة 4-2 في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات في إطار لقاءات المجموعة الثالثة.

وفاز بيراميدز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى أيضا.

سقوط  الأهلي وبيراميدز بالدوري

وسقط فريقا النادي الأهلي وبيراميدز بالبطولة المحلية قبل مواجهتيهما الأفريقية؛ حيث تعادل الأحمر مع نظيره البنك الأهلي سلبيًّا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

فيما خسر بيراميدز أمام المصري بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا


1- الأهلي - 3 نقاط

2- أورلاندو - 3 نقاط
3- شباب بلوزداد - بدون نقاط

4- ستاد أبيدجان - بدون نقاط

 

بيراميدز
بيراميدز

 

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

يذكر أن فريق بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى يليه الترجي التونسي بنفس الرصيد في المركز الثاني ثم ساجرادا ودجوليبا بدون رصيد.

 

قائمة الأهلي 

وشهدت قائمة الاهلي عودة “محمد الشناوي وإمام عاشور ووسام أبو علي وأشرف داري”

 

 

سبب غياب شوبير عن قائمة الاهلي

وغاب مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي عن مران الفريق الختامي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، ‏لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏ 

وغاب شوبير عن مران الأهلي اليوم وأول أمس بسبب الإصابة العضلية التي لحقت باللاعب، ليتأكد غياب اللاعب عن  البعثة المتوجهة إلى جنوب أفريقيا. 

 

 

تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لمواجهة أورلاندو  

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على حضور المران، واطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل السفر إلى ‏جنوب أفريقيا ظهر اليوم.‏

 

 

 

 

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر، المدير الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

 

بيراميدز يجهز رمضان صبحي

وغاب رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن مواجهة المصري بسبب إصابته بالعضلة الخلفية وجار  تجهيزه للحاق برحلة مالي. 

حكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

موعد سفر بعثة الاهلي الي جنوب افريقيا

وتستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر اليوم الأربعاء إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة منافسة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا. 

وكان حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تم تكليفه بتولي رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حرص على التواصل مع سفارة مصر في جنوب أفريقيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة اليوم الأربعاء. 

موعد سفر بعثة بيراميدز الي مالي 

وتطير بعثة فريق بيراميدز متجهة إلى مالي غدًا الخميس، استعدادًا لمباراته القادمة أمام دجوليبا بطل مالي بدور المجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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