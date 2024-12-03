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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، موعد سفر بعثة بيراميدز إلى مالي للقاء دجوليبا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تطير بعثة فريق بيراميدز متجهة إلى مالي بعد غد الخميس استعدادا لمباراته القادمة أمام دجوليبا بطل مالي بدور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وبطل مالي

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى.

 

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

 

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

وقفز فريق المصرى لقمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10  نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، سجل لاعبو المصرى 4 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، وخسارة وحيدة سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

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