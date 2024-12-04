الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

8 صور ترصد سقوط الأمطار الغزيرة في الإسكندرية

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم، هطول الأمطار الغزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة وذلك تزامنًا مع نوة قاسم بفصل الشتاء. 

الأهرام ثاني جولات نقيب الصحفيين للدعوة للمؤتمر السادس للنقابة

بعد تأجيل المناقشة، كل ما تريد معرفته عن تغليظ عقوبات النصب الإلكتروني

فيتو رصدت بعض الصور لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار على شوارع وميادين الإسكندرية بمختلف الدوائر وسط انتشار سيارات الصرف الصحى والأجهزة التنفيذية. 

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

 

 

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع. وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي

 

كما وجه  المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

 

وأوضح الفريق أحمد خالد أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال الجوية محافظة الإسكندرية نوة قاسم الاسكندرية الصرف الصحي الفريق أحمد خالد حسن هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

تصعيد جديد بكوريا الجنوبية، الاتحاد العمالي يدعو لإضراب مفتوح حتى استقالة الرئيس

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد روافع الصرف الصحي

الأهرام ثاني جولات نقيب الصحفيين للدعوة للمؤتمر السادس للنقابة

الأكثر قراءة

سر غياب مصطفى شوبير عن بعثة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا

بشرى سارة للوافدين في الكويت

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني

اعترافات صادمة للأب المتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

حفر 3 آبار جديدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

1575 جنيهًا فقط لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة فرض الأحكام العرفية.. معلومات عن رئيس كوريا الجنوبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية