الأهرام ثاني جولات نقيب الصحفيين للدعوة للمؤتمر السادس للنقابة

يزور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مؤسسة الأهرام والزملاء في الأهرام اليومي وبوابة الأهرام، في ثاني جولاته ضمن حملة طرق الأبواب بمؤسسات الصحفية لدعوة الزملاء للمشاركة في المؤتمر العام السادس للنقابة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر.

حملة طرق الأبواب للدعوة لمؤتمر الصحفيين

ويذكر أن نقيب الصحفيين بدأت جولاته في مطلع ديسمبر الحالي، بجريدة الجمهورية، رافقه خلال الجولة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق.

رسالة نقيب الصحفيين للجمعية العمومية

وكان الكاتب الصحفي الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجه رسالة إلى الجمعية العمومية، في دعوته للمشاركة في فعاليات المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المقرر انعقاده ١٤، ١٥، ١٦ ديسمبر الجاري.

الدعوة للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

قال: “حضوركم مهم، الكلمة الآن لكم، والرسالة رسالتكم.. لا تتركوا مجموعة صغيرة فقط تصنع الرسالة، لأن قوتنا دائمًا في تنوعنا، قوتنا في توحدنا على قضايانا، الرسالة الآن تعود لكم خارج ضغوط وحسابات الانتخابات من أجل صياغة برنامجكم للأيام القادمة، تعود من أجل صياغة المستقبل عبر نقاشات جادة نشارك فيها جميعًا”.

رسالة نقيب الصحفيين للجمعية العمومية لحضور المؤتمر العام

وأضاف في رسالته للجمعية العمومية: "بهذه الرسالة تشاركون -على الأقل- في رسم ملامح هذا المستقبل، لذا فإن الحضور سيظل هو الأهم، قوة هذا الحضور ظهرت في الكثير من المناسبات والمعارك الكبرى خلال تاريخ النقابة فلا تفوتوها هذه المرة لترسموا “طريق إلى التغيير.. صحيح أننا نجتمع في انتخاباتنا كل عامين لكننا من خلال المؤتمر نخلق وسيلة أخرى للاجتماع؛ نخلق وسيلة أخرى للحضور؛ وسيلة أخرى لإرسال رسالة جماعية إلى كل الأطراف أن هذه المهنة مهمة ويجب أن تكون حاضرة، وأنها ستحضر بكم.. فلابد من حضوركم.. الكلمة الآن كلمتكم.. والرسالة الآن لكم.. فلابد أن تصنعوها”.

الأوضاع الاقتصادية للصحفيين

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن كل القضايا ستكون مطروحة على مائدة المؤتمر العام: قضايا الأوضاع الاقتصادية، وتشمل الأجور والبدل وأوضاع العمل وأزمات التعطل والصحف المغلقة واقتصاديات الصحافة وتطوير موارد النقابة، وموقفنا من قانون العمل وتحسين أوضاع المؤسسات وأزمات التوزيع والإدارة.



قضايا الحريات والتشريعات

وأوضح البلشي أن قضايا الحريات والتشريعات أيضًا ضمن محاور المؤتمر، ومنها أزمة حرية الصحافة والصحفيين المحبوسين والقيود التشريعية على حركتنا ورؤيتنا لحرية الإصدار وحقنا في التنوع وممارسة مهنتنا بدون قيود ومشروعي قانون لحرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر ومناقشة تعديلات على قوانين الصحافة والإعلام والصحافة وعلاقتها بحرية المجال العام.

أزمات مستقبل الصحافة

وعن قضايا مستقبل الصحافة والمهنة في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أكد أنها مطروحة على جدول المؤتمر وستناقش خلال الجلسات، ومنها وأزمات الصحافة الورقية والالكترونية ورؤيتنا لتطوير قواعد مزاولة المهنة وبيئة العمل الصحفي وتطوير ميثاق الشرف المهني ولائحة القيد وتطوير التدريب وتطوير المحتوى الصحفي بين الحرية والمسئولية.

واختتم رسالته: “طابور القضايا طويل، لكن يبقى حضوركم هو الأهم لصياغة رسالة قوية وكتابة برنامج للمستقبل ورسم طريق للتغيير من أجل صحافة تحتمي بالتنوع صحافة قادرة على التعبير وصحفيون متحررون من القيود السياسية والاقتصادية، صحافة تحتمي بالناس وتدافع عن مصالحهم”.

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