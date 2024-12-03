كوريا الجنوبية في قبضة فخامة الرئيس.. يون سيوك يول يفرض الأحكام العرفية.. منع الشعب من الاعتراض وفرض رقابة على الصحافة.. ونشر الجيش بالشوارع (فيديو وصور)

كوريا الجنوبية، للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عامًا، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، الأحكام العرفية في كلمة تم بثها مباشرة على قناة "واي تي إن" التلفزيونية، وقال عن أسباب القرار، إن "الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد"، وفق وكالة «يونهاب».

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية: "الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة"، مؤكدا أنه سيعيد بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية.

ولم يذكر رئيس كوريا الجنوبية أي تهديد محدد من جارته الشمالية المسلحة نوويًا، وركز بدلًا من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.

وتعد هذه المرة هي الأولى منذ العام 1980، التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية، التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.

أحكام عرفية وحظر نشاطات البرلمان والأحزاب السياسية والسيطرة على وسائل الإعلام

من جهتها، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان فرض الأحكام العرفية بوقت قليل. فيما أصدرت وزارة الدفاع بيانًا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة، وأمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، الجيش بالبقاء في حالة تأهب.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن جيش كوريا الجنوبية قوله: إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية، مع منع كافة الفعاليات السياسية والمظاهرات بموجب القرار.

برلمان كوريا الجنوبية يصوت على رفض إعلان فرض الأحكام العرفية

وفي خطوة لاحتواء الوضع، عقد البرلمان الكوري الجنوبي جلسة للتصويت على إلغاء الأحكام العرفية، حيث صوت 190 من أصل 300 نائب لصالح الإلغاء، واصفين القرار بأنه "غير صالح"، بحسب تصريح رئيس الجمعية الوطنية.

وقال رئيس برلمان كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إعلان رئيس البلاد سريان الأحكام العرفية "باطل".

ووصف زعيم المعارضة الكورية الجنوبية الإجراءات بأنها "غير قانونية".

هبوط مروحيات جيش كوريا الجنوبية علي سطح برلمان البلاد وانطلاق المظاهرات

وبعد إعلان رئيس البلاد فرض الأحكام العرفية واجتماع النواب داخل مجلسهم، أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وبثت القنوات التلفزيونية المحلية صورا مباشرة تظهر المروحيات وهي تهبط على سطح المبنى، في خطوة غير مسبوقة تزامنت مع تصريحات حاسمة من يون.

After martial law was declared in South Korea.



In Seoul, convoys of special vehicles carrying military personnel move through the streets. Helicopters patrol the sky. pic.twitter.com/YeRyrMugpj — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 3, 2024

وعلى الفور شهدت سيول مظاهرات أمام مقر البرلمان، احتجاجا على إجراءات الرئيس.

أمريكا تعلق علي أحداث كوريا الجنوبية

في غضون ذلك، أكد البيت الأبيض الثلاثاء أنه يتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية "عن كثب" بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وحظر النشاط السياسي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: إن إدارة الرئيس جو بايدن "على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب".

وتعد سول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأمريكيين.

خلافات حادة بين رئيس كوريا الجنوبية والمعارضة في ظل تراجع شعبية الحكومة

ويأتي الإعلان في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية ومشروع الميزانية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.

وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.

معلومات عن رئيس كوريا الجنوبية

يشغل يون سوك يول، ممثل حزب قوة الشعب المحافظ، منصب رئيس كوريا الجنوبية منذ عام 2022.

فاز يول في الانتخابات بهامش ضئيل للغاية، متقدمًا على منافسه لي جاي ميونغ - عضو الحزب الديمقراطي - بأقل من نقطة مئوية واحدة.

After martial law was declared in South Korea.



In Seoul, convoys of special vehicles carrying military personnel move through the streets. Helicopters patrol the sky. pic.twitter.com/YeRyrMugpj — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 3, 2024

كان يون وافدًا جديدًا على السياسة، حيث أمضى السنوات السبع والعشرين السابقة من حياته المهنية كمدعٍ عام.

منذ توليه منصبه - خلفًا للرئيس الليبرالي مون جاي إن - واجه مجموعة من التحديات، من التهديد الدائم لكوريا الشمالية إلى التوترات المتزايدة بين شركاء كوريا الجنوبية الرئيسيين، الولايات المتحدة والصين - فضلًا عن انخفاض معدلات المواليد.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، اتخذ الرئيس منذ فترة طويلة موقفًا صارمًا بشأن كوريا الشمالية، وهو تحول عن سلفه مون، الذي فضل الحوار والمصالحة السلمية. وانتقد يون هذا النهج ووصفه بأنه "خضوع".

وعد يون بتعزيز الجيش الكوري الجنوبي، حتى أنه ألمح إلى أنه سيشن ضربة وقائية إذا رأى علامات تشير إلى شن هجوم ضد سيول. لكنه واجه معارك سياسية في الداخل، حيث دخل في صراع مع الحزب الديمقراطي المعارض، الذي عزل وزراء بشكل متكرر وأحبط الخطط المالية للحكومة.

ووفقا للشبكة الأمريكية، ربما دفع نفوذ المعارضة في البرلمان بشكل جزئي يول إلى إصدار أمر بفرض الأحكام العرفية الطارئة، خاصة بعد مقترح من المعارضة لعزل كبار المدعين العامين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

وتراجعت معدلات شعبية رئيس كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه، بفضل سلسلة من الفضائح والقضايا التي دفعت مئات الآلاف إلى المطالبة بعزله.

الجدير بالذكر أنه بعد أشهر قليلة من تنصيبه، وقع تدافع حشد في إيتايوان في عيد الهالوين، مما أسفر عن مقتل 159 شخصًا - وطالب الجمهور بالمساءلة والتحرك من قبل السلطات.

وأخبرت العائلات “سي إن إن” بعد مرور عام أنها ظلت غير راضية عن الاستجابة، خاصة بعد منع يون مشروع قانون يقترح تحقيقًا جديدًا في الحادث في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لوكالة رويترز.

ثم كان هناك جدل حول حقيبة ديور - حيث اتُهمت زوجة الرئيس، كيم كيون هي، بقبول حقيبة مصممة بقيمة 2200 دولار كهدية، وهو ما من شأنه أن ينتهك قانون مكافحة الفساد الذي يحظر على المسؤولين العموميين وأزواجهم تلقي هدايا بقيمة تزيد عن 750 دولارًا.

ووصف يول مزاعم ديور بأنها "حيلة سياسية" ولكن بدلًا من أن تهدأ الفضيحة، تصاعدت إلى أزمة كاملة بالنسبة للرئيس وحزبه المحافظ، وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات البرلمانية في أبريل حيث حققت أحزاب المعارضة الليبرالية فوزًا ساحقًا.

دول العالم تدعو رعاياها فى كوريا الجنوبية لتوخى الحذر

وفى تطور لافت حثت السفارة الصينية لدى سيول، رعاياها في كوريا الجنوبية على توخي الحذر والتزام الهدوء، وذلك عقب إعلان فرض الأحكام العرفية.

ووفق صحيفة "جارديان" البريطانية، نصحت سفارة الصين مواطنيها، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بتوخي الحذر بعد فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنها تراقب عن كثب الوضع في كوريا الجنوبية.

ودعت الحكومة جميع المواطنين البريطانيين بمراقبة نصائح السفر الخاصة بالمملكة المتحدة للحصول على التحديثات واتباع نصيحة السلطات المحلية.

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