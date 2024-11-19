ضمن أعمال المؤتمر السادس للصحفيين، استبيان حول أوضاع الصحافة ومستقبل المهنة

أطلقت الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية استبيانا للصحفيين كجزء من أعمال المؤتمر العام للتعرف على ملاحظاتهم ورؤيتهم لآليات تطوير العمل والمؤسسات وإيجاد حلول لأزمات الصحافة والصحفيين، ومستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والتشريعات الصحفية، وصولا إلى مخرجات معبرة عن الواقع الصحفي في مصر من خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية الذي ينعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل.

استبيان المؤتمر العام السادس للصحفيين

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين الزملاء الصحفيين للمشاركة في الاستبيان، للحصول على نتائج ومقترحات وملاحظات معبرة عن رؤية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وممتهني الصحافة وينتهي التسجيل في الاستبيان يوم 7 ديسمبر المقبل على أن تكون نتائجه وإحصائياته على طاولة فاعليات المؤتمر.

وقد روعي أن تكون الاستمارة مركزة ومحددة، وتم توزيع أسئلتها فى المحاور المطلوب بحثها وتتصل اتصالا وثيقًا بالهدف من المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

رابط الاستبيان:https://forms.gle/gAK86my3TYuEqcP66

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