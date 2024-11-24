نقيب الصحفيين يرحب برفع أسماء 5 زملاء من قوائم الإرهاب

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن أسماء 5 صحفيين رُفعت أسماؤهم من قوائم الإرهاب وهم: "إبراهيم الدراوي، شريف عبد الغني، عبد الواحد عاشور، سامحي مصطفى، وعلياء نصر الدين" ضمن قرار محكمة الجنايات بخصوص 716 مواطنًا بناءً على طلب النيابة العامة.

رفع ٧١٦ مواطن من قوائم الإرهاب

وقال: “نتمنى أن تشمل المراجعات القادمة باقي أسماء الزملاء المدرجين على القوائم، خاصة أن عددًا منهم ألغت محكمة النقض قرارات إدراجهم، وفي انتظار إعادة نظرها أمام الجنايات”.

إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين

وأضاف قرارات اليوم تبقى خطوة مهمة، وإشارة إيجابية لا بد من تثمينها، وتدفعنا لتجديد مطالبنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين تمهيدًا لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المؤلم، والشكر كل الشكر لكل من يبذل جهدًا في هذا الإطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.