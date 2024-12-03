قيادي ناصري: تصريحات ترامب بتحويل المنطقة لجحيم كشفت الانحياز السافر لإسرائيل

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب الناصري: إن تصريحاتالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن تحويل المنطقة إلى جحيم أسقطت القناع الذى يتخفى وراءه، كما كشف عن انحيازه السافر لإسرائيل على حساب الحق الفلسطينى وأن الوساطة الأمريكية ليس بهدف إنهاء التوتر بمنطقة الشرق الأوسط، وإنما الهدف هو تحقيق ما تريده إسرائيل.

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أن ترامب يتحدث دائما عن مشكلة الأسرى الاسرائيليين لدى حماس، ولا يتحدث عن الأسرى فى السجون الإسرائيلية أو من يسقطون قتلى كل يوم على أيدى الكيان الصهيونى فى غزة وجنوب لبنان.

وتابع: لابد من دور لجامعة الدول العربية لتوحيد المواقف لدعم الشعب الفلسطينى وحقوقه لأنهم لا يؤمنون إلا بمنطق القوة.



تصريح ترامب بتحويل الشرق الأوسط لجحيم

وهدد ترامب بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى جحيم، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "إذا لم يطلق سراح الرهائن في غزة قبل 20 الشهر المقبل فسيكون هناك جحيم يُدفع ثمنه في الشرق الأوسط، سيتم ضرب المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل أقوى من أي ضربة شهدها التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة".

ويذكر أن دونالد ترامب قال في تصريحات له قبل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة: “إنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير المقبل، فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط”.

وأكد ترامب أنه "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل.." قائلًا: "أطلقوا سراح الأسرى الآن".

وأضاف ترامب: "الجميع يتحدث عن الرهائن بوحشية وبشكل غير إنساني وبما يتعارض مع إرادة العالم، ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال".

حماس تؤكد مقتل 33 أسيرا إسرائيليا بأيدى الاحتلال

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أمس الاثنين، أن هناك 33 أسيرًا إسرائيليًّا محتجزين لديها قُتلوا منذ أكتوبر 2023، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أماكن مختلفة في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.