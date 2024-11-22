هل يضع حكم الجنائية الدولية نهاية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي؟

في قرار تاريخي، أصدرت المحكمة حيث مخ الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الحالي ووزير الدفاع السابق أشرفا على قتل مدنيين مما أثار تساؤلات عميقة، والقرار يعد خطوة كبيرة نحو محاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما قد يمثل مرحلة جديدة في المواجهة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

أهداف تأسيس المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية، أُسست بموجب معاهدة روما في 2002، وتسعى لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة على مستوى العالم، ومن الناحية القانونية، لدى الجنائية الدولية القدرة على ملاحقة المجرمين الدوليين، حتى وإن كانت الدولة المتورطة ليست طرفًا في المعاهدة. لكن تبقى المحكمة عرضة للضغط السياسي، وخصوصًا من القوى الكبرى على الساحة الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية

موقف إسرائيل من الجنائية الدولية

ترفض إسرائيل الاعتراف باختصاصات المحكمة، وتتجنب تقديم أي شكل من أشكال التعاون معها، وليس ذلك فقط بل تستمر في تحديها للقرارات الدولية الناتجة عن المحكمة والتي تعتبرها غير شرعية مما يخلق تحديات كبيرة لتنفيذ قراراتها.

وتعتمد إسرائيل على دعم الولايات المتحدة، والتي لا تعترف هي الآخرى بسلطة المحكمة على الدول غير الموقعة على معاهدة روما، مما يزيد من تعقيد الوضع، بجانب أن أمريكا تؤيد الموقف الصهيوني على طول الخط، لذا تكمن العقبة الرئيسية أمام اعتقال نتنياهو وجالانت في الضغوط السياسية التي ستمارسها الولايات المتحدة، بمساعدة الدول المؤثرة في الساحة الدولية لمنع اتخاذ مثل هذه الخطوة.

هل يوجد أمل في تنفيذ اعتقال نتنياهو وجالانت؟

العديد من المناصرين للقضية الفلسطينية، يعتبرون هذا القرار بداية لتحريك المياه الراكدة في معركة طويلة الأمد ضد الاحتلال الإسرائيلي. فهي فرصة تاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يعاني منها الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

نتنياهو وجالانت

وبالنسبة لهم، يبقى الأمل معقودًا على الضغط الشعبي الدولي والإقليمي، الذي قد يشكل نقطة تحول في هذه القضية.

وتبقى التساؤلات حول مصير القضية الفلسطينية في ظل هذه الأوضاع القانونية والسياسية مستمرة، وهل يمكن للقرار أن يشكل بداية لتحقيق العدالة؟ أم أن الضغوط السياسية ستظل تُعطل أي محاولة لمحاسبة إسرائيل؟

مدعي الجنائية الدولية يطالب جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طالب أمس الخميس، جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما.

وقال كريم خان: "نعول على تعاون كل الدول الأطراف في نظام روما بشأن تنفيذ ما ورد بمذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، مؤكدا: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة".

كريم خان

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أول تعليق من محكمة العفو الدولية على مذكرة اعتقال نتنياهو

ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية.

وأضافت العفو الدولية في بيانها: "لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسئولا حكوميا منتخبا أم غير منتخب".

أول تعليق من إدارة ترامب على مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت

وفي السياق ذاته قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليقا على مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت: “توقعوا ردا قويا في يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية”.

وزعم مايك والتز، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، مدعيا أن إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يوجد أكثر من 120 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت من زيارتها بعد إصدار المحكمة اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحقهما.

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