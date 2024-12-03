جبران يُسلم عقود عمل لذوي همم بالقاهرة

سَلَّم محمد جبران وزير العمل،اليوم الثلاثاء، عقود عمل لذوي همم، وكذلك عقود عادية لشباب تقدموا عليها خلال ملتقى توظيف،وذلك بحضور 50 شركة، كما كرم عدد من العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بالتجمع الخامس، بحضور د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس ياسين محمد ياسين رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس ياسر صلاح الدين،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"،وعايدة محي الدين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول،ونائب رئيس اللجنة النقابية في "جاسكو".

وأعرب جبران سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء داخل تلك الشركة التابعة لقطاع البترول ،والتى تُدير الشبكة القومية للغازات الطبيعية، أهم شرايين نقل الغاز لمختلف القطاعات المستهلكة للغاز فى مصر وعلى رأسها قطاع الكهرباء والقطاع الصناعى والمنزلى والتجارى بكافة محافظات الجمهورية،وهو ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركة الوطنية العملاقة،ووجه التحية إلى قيادات وعمال الشركة عن الإنجازات التي تتحقق،وحقوق العمال التي تُصانّ.

وأكد وزير العمل أن تواجده اليوم مع إدارة الشركة وعمالها،رسالة جديدة من القيادة السياسية،بدعم كل عمل جاد ومتميز،وتشجيع على الاستثمار المحلي والاجنبي،وإزالة كافة العقبات أمامه،والعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل،بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجدد تقديره لإدارة الشركة في تعاونها من أجل تطبيق التشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح جبران أن وزارة العمل تعمل خلال هذه الفترة على مجموعة من الملفات وتُكثف جهودها في كافة المحافظات للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان،تلك المبادرة التي تنضم إلى العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية للمواطن المصري،خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، كما تعمل الوزارة مع كافة شركاء التنمية على إصدار التشريعات العادلة والمتوازنة من أجل بيئة عمل لائقة،وكذلك "خطة التدريب من أجل التشغيل "،وتطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي.

قضايا الإعاقة ودعم برامج الحماية

وأضاف الوزير أن لقاء اليوم يتصادف مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام،وهو يوم عالمي خُصّص من جانب الأمم المتحدة منذ عام 1992،لدعم ذوي الإعاقة،و يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم برامج الحماية لهم من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في حماية ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل،واصدار التشريعات والقرارات التي تؤدي إلى إشراكهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال وزير العمل: "اليوم نتعاون مع شركتكم العظيمة في توفير فرص عمل لذوي الهمم،في إطار خطة التعاون والمشاركة في تطبيق القانون وبرامج الحماية،وعندما نتحدث عن بيئة العمل اللائقة لا يمكن أن نتغافل عن جهودنا في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة ادوات الإنتاج،حيث نعمل معًا على تنفيذ المبادرات الداعمة لذلك،منها مبادرة “سلامتك تهمنا”

وأعلن الوزير عن تطلعه للمزيد من التعاون من أجل ترسيخ ثقافة الحوار وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج،في بيئة عمل لائقة وكريمة.

نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية

من جانبه قال د. ابراهيم صابر محافظ القاهرة إن مبادرة "بداية " تهدف إلى نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية،من أجل بيئة عمل آمنة من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج،وقال أن تحقيق ذلك يؤدي إلى جودة الإنتاج والعمل والاستقرار.

وألقى المهندس ياسين محمد ياسين رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ، كلمة نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وأكد فيها حرص القيادة السياسية والمبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنمية البشرية وتحقيق المزيد من الحماية والعدالة الاجتماعية،واستشهد بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي ترسخ قيمة الولاء والانتماء.

وأشار إلى أن قطاع البترول المصري حريص على المشاركة في التنمية التي تشهدها البلاد،و على الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين فيه،وتوفير خدمات حضارية للمواطن المصري.

وألقى رئيس مجلس إدارة شركة "جاسكو"،المهندس ياسر صلاح الدين كلمة رحب فيها بالحضور،وأشاد بأهداف المبادرة الرئاسية "بداية" والجهود التي تبذلها الشركة في المشاركة في أهداف تلك المبادرة من خلال توفير بيئة العمل اللائقة والالتزام بمعايير العمل الدولية،ووسائل السلامة والصحة المهنية.

دمج ذوي الهمم في سوق العمل

كما تحدث أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة،ورصد جهود المديرية في تنفيذ خطة وزارة العمل وتوجيهات الوزير ،والمشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان" من خلال مبادرة "سلامتك تهمنا " وتوفير فرص العمل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،ودعم وحماية العمالة غير المنتظمة..

حضر اللقاء من وزارة العمل أحمد معروف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم،وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة،وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل،وأحمد مصطفى المشرف العام على إدارة التطبيقات بالوزارة.

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