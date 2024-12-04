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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة dmc

ساعته وتاريخه، فيتو
ساعته وتاريخه، فيتو

مسلسل ساعته وتاريخه، ينتظر عشاق الدراما بدء عرض مسلسل ساعته وتاريخه الذي تصدر التريند قبل انطلاقه بأيام طويلة.

مواعيد عرض ساعته وتاريخه على dmc  

وسيتم عرض مسلسل ساعته وتاريخه بداية من الخميس المقبل ٥ ديسمبر، وسيتم عرضه كل خميس وجمعة في تمام الساعة ١٠ مساء على قناة dmc، 

وسيعرض المسلسل أيضا على تليفزيون دبي ومنصة watchit.

برومو مسلسل ساعته وتاريخه

وطرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه وذلك تمهيدا لعرضه قريبا.

ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش ات.

ونشر المخرج عمرو سلامة البرومو عبر حسابه على فيس بوك وقال "أقدم لكم بكل فخر وحماس إعلان مسلسل (ساعته وتاريخه).. سيعرض أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة
‏ DMC وعلى منصة‏ Watch IT من أبطال تجربة (كاستينج)".

وتابع “بشكر الشركة المتحدة وأستاذ أحمد فايق على المبادرة والفكرة ودعمهم للمشروع.. بشكر كل الزملاء المخرجين المحترفين المحترمين اللي أخرجوا حلقات في المسلسل.. بشكر كل النجوم ضيوف الشرف لدعمهم للمواهب الجديدة”.

وأضاف “بشكر المستشار بهاء المري، والكاتب الصديق محمود عزت لتأليفه وكل ورشة الكتابة المحترفين فيهم والكتاب الشباب.. بشكر كل طاقم العمل من الانتاج والفنانين والفنيين والممثلين اللي اجتهدوا واخلصوا لأبعد مدى”.

وأنهى حديثه قائلا “منتظر بكل ترقب ردود أفعالكم ودعمكم للمواهب الجديدة اللي هيكونوا كما أتوقع نجوم المستقبل”.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل  من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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