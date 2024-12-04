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اقتصاد

هل انتهى صعود الذهب؟ خبير يكشف مفاجأة عن سعر المعدن الأصفر حتى نهاية العام (فيديو)

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف محمد صلاح خبير سوق الذهب والمجوهرات، أن العامل الأساسي والمؤثر في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، الي جانب حركة الدولار عالميًّا.

 

قوة الدولار وأسعار الذهب

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": أن قوة الدولار هي المؤثرة في الوقت الحالي على أسعار الذهب.

 

أسعار الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

الهدف من تهديدات ترامب لدول البريكس 

ولفت إلي أن تهديد ترامب للشرق الأوسط ومعاقبة دول البريكس الهدف منها قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

 

سعر أوقية الذهب 

وتابع: أن اسعار الذهب لن تشهد قيم جديدة قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع تراجع سعر الأوقية إلى 2500 دولار وهذا يعني انتهاء رحلة الصعود".
 

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