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إطلاق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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أعلنت وزارة الصحة إطلاق ١٢ قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٤ و٥ ديسمبر ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

 

جدير بالذكر أنه تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات العمل بمشروع إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، خلال اجتماعه مع ممثلي شركة INCOME للخدمات الهندسية، حيث وجّه الوزير بضرورة الإسراع في تذليل أي عقبات تعترض المشروع، الذي يُعد أحد المشروعات الوطنية الكبرى.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استُهل بتأكيد الدكتور خالد عبدالغفار على اهتمام ودعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع، الذي يُتوقع أن يُحدث تحولًا نوعيًا في مجالات الطب، والبحث العلمي، والتدريب الطبي، وأكد الوزير أن المدينة الطبية ستساهم في تعزيز الكفاءات الطبية بمختلف التخصصات، بما في ذلك فرق التمريض.

أضاف عبد الغفار أن الاجتماع تناول مناقشة مستفيضة للتطورات التي شهدها المشروع حتى الآن، استنادًا إلى الاجتماعات الدورية مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأُجريت مراجعة شاملة للآليات الفنية والخطط التصميمية للمشروع، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، شدد  خلال اللقاء على أهمية الاستماع للتحديات التي تواجه التنفيذ، مؤكدًا ضرورة تقديم حلول مبتكرة تضمن سير العمل بسلاسة، كما دعا إلى تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، مع التأكيد على إعداد تقارير دورية حول معدلات الإنجاز وعقد الاجتماعات الداخلية بانتظام لضمان التنفيذ الأمثل.


ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المدينة الطبية، تمتد على مساحة 230 فدانًا بطريق العين السخنة، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، بسعة تتجاوز 4200 سرير، كما تضم مراكز بحثية ومعامل مركزية، إلى جانب خدمات طبية مساندة مثل الأشعة وبنك الدم، ويُضاف إلى ذلك مدينة سكنية متكاملة للأطباء، وفنادق تدعم السياحة العلاجية.

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جدير بالذكر أن هذا المشروع الطموح يعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الصحية وفق أحدث النظم العالمية، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي للسياحة العلاجية.

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