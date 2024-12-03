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تجديد تكليف مدير التأمين الصحي بالإسكندرية لمدة 6 أشهر

الدكتورة شاهيناز
الدكتورة شاهيناز مصطفى، فيتو

أصدر الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرار رقم 1087، بتجديد تكليف الدكتورة شاهيناز مصطفى مديرًا عامًا لفرع شمال غرب الدلتا بالهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة ٦ أشهر. 

وتولت الدكتورة شاهيناز مصطفى عددا من المناصب القيادية بمستشفيات هيئة التأمين الصحي منها مدير عام مستشفى أبوقير النموذجي ثم مدير عام مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، ثم مدير عام فرع شمال غرب الدلتا.

قال النائب حمادة منصور عضو مجلس النواب القيادي بحزب الوفد، إن الدكتورة شاهيناز مصطفى، قيادة قديرة حققت ناجح باهر بكافة المناصب القيادية التي شغلتها وتتميز بقوة الشخصية ومواجهة العقبات والأزمات ووضع حلول جذرية لها وتقوم بالمتابعة المستمرة لكافة الملفات بالفرع بتوازن شديد وجهد ونشاط فعال بمتابعة المستشفيات والعيادات والصحة المدرسية وتوفير سبل الراحة للمرضى والمنتفعين وطلاب المدارس وتحظي بثقة ومحبة العاملين بإدارة الفرع والمناطق والمستشفيات والعيادات وتتعامل بأسلوب راقٍ متحضر.

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