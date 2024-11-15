مكاسب بالجملة لمنتخب مصر أمام كاب فيردي.. والعميد يفي بالوعود ويرفض الخسارة.. الفراعنة يقدمون عرضا قويا في غياب نجوم الصف الأول.. ومحمد ربيعة اكتشاف يخطف الأنظار

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم تعادلا مقبولا أمام مضيفه منتخب كاب فيردي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما الليلة على الملعب الوطني بالعاصمة برايا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب

واستطاع حسام حسن المدير الفني للفراعنة أن يحصد الكثير من المكاسب الثمينة خلال مواجهة كاب فيردي، كما استطاع المدير الفني للمنتخب الوطني أن يفي بكثير من الوعود التي وعد بها خلال لقاءاته الصحفية والإعلامية خلال الفترة الماضية.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز المكاسب التي حققها منتخب مصر في مواجهة كاب فيردي:

صدارة المجموعة الثالثة

أول المكاسب التي حققها منتخب مصر الوطني في مباراة كاب فيردي هو نجاحه في الخروج بأقل الخسائر، وهو التعادل مع منتخب لا يستهان به وهو منتخب الرأس الأخضر، الذي تلاعب بمنتخب مصر في مباراة الفريقين في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا الماضية في كوت ديفوار، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكليهما، وكان الرأس الأخضر وقتها صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة والمبادر دائما بالتقدم في الهدفين.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، إلا أن منتخب مصر الوطني قدم أداءً رائعا أمام كاب فيردي في مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره، وكان المبادر بالتقدم بهدفه الأول عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 31

واستمر تقدم منتخب مصر حتى الدقيقة 63، شهدت تفوقا كاملا للفراعنة في كل أرجاء الملعب، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها جاء منها هدف التعادل لأصحاب الأرض، الذي دانت له الأفضلية الهجومية بعد هدف التعادل، خاصة أن عدم الفوز على الفراعنة كانت تعني رسميا عدم تأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية وهو ما تحقق بالفعل.

مباراة مصر وكاب فيردي، فيتو

حسام حسن يفي بوعده "لو مكسبناش منخسرش"

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 13 نقطة، ليحافظ على صدارة المجموعة الثالثة وبفارق 6 نقاط عن بوتسوانا صاحب المركز الثاني، كما أن حسام حسن حافظ على سجله مع الفراعنة خاليا من الهزائم منذ توليه منصب المدير الفني، باستثناء خسارة واحدة أمام كرواتيا، ولكنها في مباراة غير رسمية، ما يجسد وفاء العميد بالوعد الذي قطعه على نفسه وهو إذا لم يتمكن من الفوز على المنافسين خارج الديار فعلى الأقل لا يخسر.

مباراة مصر وكاب فيردي، فيتو

منتخب مصر يقدم أفضل عروضه

قدم منتخب مصر عرضا رائعا أمام منتخب كاب فيردي على ملعبه ووسط جماهيره، رغم النقص العددي الكبير في صفوف الفراعنة، بعدما غاب 10 عناصر من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب مصر لأسباب مختلفة بعضهم للحصول على راحة بعد ضمان التأهل للكان مثل محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة، والبعض الآخر للإصابة أبرز مثل زيزو وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي.

قائمة منتخب مصر بمعسكر نوفمبر الحالي، فيتو

حسام حسن يصنع صف ثان لمنتخب مصر

واستطاع حسام حسن أن يصنع توليفة جديدة في غياب كل هؤلاء النجوم، قدموا واحدة من أجمل مباريات منتخب مصر منذ فترة طويلة، من حيث التمريرات السلمية والانسجام التام بين اللاعبين وسرعة التحول من من الدفاع للهجوم وسرعة الارتداد للقيام بالواجبات الدفاعية، إلى جانب الضغط على المنافس وسرعة إستخلاص الكرة من المنافس وبناء الهجمات بشكل جيد

الأداء الجيد لمنتخب مصر في أغلب أوقات المباراة وخاصة في الشوط الأول، جعل المشاهد لا يشعر إطلاقا بأن منتخب مصر يلعب في غياب 10 من عناصر تشكيلته الأساسية، في ظل تألق إبراهيم عادل ومحمود صابر وكوكا ودونجا وأسامة فيصل ومحمد حمدي وأحمد عيد على مجريات الأمور داخل ملعب مباراة كاب فيردي

كما أن أداء منتخب مصر بعث بالطمأنينة في صدور أنصار المنتخب الوطني، بعدما شعر الجميع أن حسام حسن نجح في تجهيز صف ثان لمنتخب الفراعنة قادر تعويض أي غيابات خلال المرحلة المقبلة، وأن مشروع حسام حسن في تجديد دماء الفريق تسير بشكل جيد دون تأثر نتائج الفريق.

محمد ربيعة، فيتو

محمد ربيعة يخطف الأنظار

وشهدت مباراة مصر وكاب فيردي الكشف عن موهبة جديدة ينتظرها مستقبل كبير في سماء الكرة المصرية خلال الأيام المقبلة، وهو محمد أحمد ربيعة مدافع سموحة الذي خاض اليوم أول مباراة دولية في تاريخه، وظهر خلالها بمستوى فني لافت، ليكشف عن مكسب جديد لكرة القدم المصرية والمنتخب الوطني، حيث ظهر اللاعب وكأنه يلعب المباراة رقم 100 بقميص منتخب مصر، ثقة كبيرة وتركيز وتمريرات سليمة ومهارات في الخروج بالكرة وبدء الهجمة، وهو ما دفع وائل جمعة نجم منتخب مصر الأسبق يعتبره نجم المباراة الأول بين مصر وكاب فيردي.