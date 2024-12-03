مدرب ليفربول يعلق بسخرية على تصريح محمد صلاح الصادم

وجه الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، مزحة بشأن التصريح الصادم الذي قاله الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف الريدز.

تصريح محمد صلاح الصادم

وصرح محمد صلاح بعد الفوز الأخير لفريقه ليفربول على مانشستر سيتي (2-0) بالدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه أراد الاستمتاع بالمباراة لأنها قد تكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد ضد السيتيزينز.

ويلمح صلاح إلى عدم تمديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي في صيف 2025، ولم يتفق مع الريدز على شروط العقد الجديد حتى الآن.

سلوت يمزح بشأن تصريح محمد صلاح

وحول هذا التصريح قال أرني سلوت، اليوم الثلاثاء، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "ربما محمد صلاح يعلم المزيد عن الـ115 تهمة الموجهة إلى مانشستر سيتي، لذلك يتوقع أنهم لن يكونوا موجودين بالدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.. كانت مجرد مزحة!".

وأضاف المدرب الهولندي: "أكرر.. ما قلتُه كان مجرد مزحة".

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 14

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفا

2- محمد صلاح ليفربول 11 هدفا

3- كريس وود نوتينغهام فورست 9 أهداف

4- كول بالمر تشيلسي 8 أهداف

4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 8 أهداف

4- بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

5- ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف

5- يوان ويسا برينتفورد 7 أهداف

6- يورجن ستراند لارسن وولفرهامبتون 6 أهداف

6- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

6- ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

6- أولي واتكينز أستون فيلا 6 أهداف

6- بيرنان جونسون توتنهام هوتسبير 6 أهداف

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