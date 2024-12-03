التصريح بدفن ضحايا واقعة عزبة الصفيح بالقليوبية

صرحت النيابة العامة بمركز طوخ بدفن جثث ضحايا واقعة «مذبحة عزبة الصفيح» بكفر منصور بمدينة طوخ وهم كل من الزوجة وتدعى "نعمة" بائعة خضار وأبناؤها الاثنين "حماصة" و"أميمة" بعد انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة «مذبحة عزبة الصفيح»؛ حيث تبين أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، وتخلص من زوجته وأبنائه الاثنين خنقا، ثم قام بتشغيل الغاز لإخفاء آثار جريمته، وترك المنزل لمدة يومين، ثم عاد فجر يوم الأحد إلى منزل أهليته التي تقطن فيه والدته وشقيقه الأصغر وأشعل النيران بهما أثناء نومهما؛ مما أدى إلى وفاة والدته وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة نتيجة الحريق وحجزه في العناية المركزة لخطورة حالته.

كانت شهدت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور بمدينة طوخ واقعة مأساوية حيث قام شاب بذبح زوجته وأبناءه الإثنين، وإشعال النيران في والدته وشقيقه، بدائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى.

وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بقيام شاب باشعال النيران في والدته وشقيقه وذبح زوجته وأبناءه الاثنين.

تعرف علي تحريات المباحث في واقعة «مذبحة عزبة الصفيح»

كشفت تحريات المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب محمد الخولي معاوني رئيس المباحث، بقيام شاب "علي.ط.م" بائع مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بطوخ بدائرة المركز منذ يومين بذبح زوجته وتدعى "نعمة" بائعة خضار وأبناءه الإثنين "حماصة" و"أميمة"، وغادر منزل الزوجية.

ثم عاد فجر اليوم وقام بإشعال النيران في والدته وتدعى "أميمة عبده" تبلغ من العمر 60 عاما وشقيقه "عبد الرحمن طه.م" يبلغ من العمر 28 عام، وشعر جيران المجنى عليهم بالنيران صباح اليوم وعندما توجهوا لداخل المنزل تلاحظ وفاة والدة المتهم متأثرة بالحريق وتم نقل شقيقه إلى مستشفى بنها التعليمى في حالة خطيرة.

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