إصابة 3 أشخاص باختناق في تسرب للغاز بشقة بمدينة الفردوس بأكتوبر

أصيب 3 أشخاص باختناق داخل شقة سكنية بمدينة الفردوس بدائرة قسم أول أكتوبر، بسبب تسريب الغاز وتم نقلهم للمستشفى.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة أول أكتوبر إلى الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، نتيجة تسرب غاز داخل شقة بالعقار.

وتواصل قوات المباحث الجنائية فحص سبب التسريب والتأكد من سلامة الوصلات بباقي العقار، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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