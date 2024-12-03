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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي

تصادم سيارتين ووقوع
تصادم سيارتين ووقوع مصابين بالطريق الإقليمي، فيتو

أصيب 9 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي بدائرة مركز الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة ميكروباص ونقل.

أسفر الحادث عن إصابة ٩ أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

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الطريق الاوسطي ركز الصف غرفة عمليات النجدة الصف

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