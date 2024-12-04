الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جمال علام يكشف سبب عدم التعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام

جمال علام، فيتو
جمال علام، فيتو

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب عدم تعاقد الجبلاية مع خبير أجنبي، لتولي مسئولية لجنة الحكام في الفترة الحالية.

 

حكامنا بخير

وقال جمال علام في تصريحات تليفزيونية: "علاقة اتحاد الكرة بجميع الأندية على مستوى عالٍ جدًّا، وعلاقتنا مع الأهلي والزمالك جيدة، وهناك مراسلات بينهم وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفيفا، والأندية تشعر بالظلم، والخطأ التحكيمي خطأ بشري غير مقصود، ويجب أن ندعم التحكيم خاصة أنهم على قمة التحكيم في إفريقيا، وحكمنا بخير".

الدوري الاستثنائي كان يجب تطبيقه بعد كورونا

وأكمل: "كابتن الخطيب رئيس الأهلي، شخصية محترمة جدًّا وكذلك حسين لبيب رئيس الزمالك، وفكرة الدوري الاستثنائي كان يجب أن تفعل وكان من المهم أن تطبق بعد كورونا، والأندية وافقت على نظام البطولة ولم يتم فرض الأمر عليهم سواء من الاتحاد أو الرابطة، والفكرة كانت موجودة في الاتحاد من قبل".

 

رفضنا التعاقد مع خبير تحكيم أجنبي

وعن سبب عدم التعاقد مع خبير أجنبي: "فضلنا عدم التعاقد مع أجنبي في الوقت الحالي، خاصة أننا في نهاية مدتنا، وتحدثت مع ياسر عبد الرؤوف أن تلك الفترة هي انتقالية، ورفضنا التعاقد مع خبير أجنبي للجنة الحكام يتخطى مدتنا، وتعاقدنا مع ميكالي بسبب ارتباط المنتخب ببطولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمال علام الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام اتحاد الكرة الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الخطيب حسين لبيب

مواد متعلقة

جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري

جمال علام: ربنا أنصفني قبل رحيلي عن اتحاد الكرة

جمال علام يكشف مفاجأة بشأن تحقيقات اتحاد الكرة في تسريبات الحكام

نص مكالمة جمال علام لمحمد عادل قبل جلسة اليوم

الأكثر قراءة

هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

هل انتهى صعود الذهب؟ خبير يكشف مفاجأة عن سعر المعدن الأصفر حتى نهاية العام (فيديو)

عدوية شعبان عبد الرحيم لـ فيتو: وقفت مع رضا البحراوي وباعني ومش هسكت على حقي

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

محامي أسرة نيرة أشرف يثبت بالدليل مناقشة "ساعته وتاريخه" قضية الطالبة (فيديو)

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

منوعات

المزيد

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

شاهد، كويكب يتحول إلى كرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية